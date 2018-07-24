Итоги дня: повышение НДС до 20%, принятие закона о нацязыках во втором чтении и изменение сроков индексации пенсий

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 24 июля.



Сегодня Госдума во втором чтении одобрила законопроект об изучении родных языков. За принятие закона проголосовал 371 человек, воздержались двое. В окончательном чтении законопроект может быть принят уже завтра.

Закон о повышении ставки НДС с 18% до 20% депутаты приняли в третьем и окончательном чтении. Документ предусматривает сохранение на постоянной основе ставки страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды на уровне 30%. Кроме того, все действующие льготные ставки по НДС сохраняются.

С утра автовладельцев потрясла новость о планах Минобороны поставить на военный учет легковые автомобили россиян — в период военного положения машины могут пригодиться для нужд армии. Позже в военном ведомстве слухи опровергли, но практика для нашей страны не нова. Подробности — в материале «Реального времени».



Татарстан стал лидером в ПФО по выводу денег за рубеж в I квартале 2018 года. При этом за отчетный период из республики перевели 65,4 млн долларов, что на 10% ниже прошлогоднего показателя. Подробно — в исследовании «Реального времени».

Тем временем, правительство России ко второму чтению пенсионного законопроекта в Госдуме планирует внести изменения в порядок индексации пенсий. А в Фонде социального страхования (ФСС) пообещали заложить средства на оплату больничных листов и пособий работникам, которые продолжат трудиться после изменения пенсионного законодательства.