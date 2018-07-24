Госдума РФ приняла закон о повышении НДС до 20%

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Решение было принято сегодня на очередном пленарном заседании.

Документ также предусматривает сохранение на постоянной основе ставки страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды на уровне 30%. Кроме того, все действующие льготные ставки по НДС сохраняются.



Ожидается, что повышение НДС приведет к дополнительным доходам федерального бюджета в размере 620 млрд рублей в год.

Напомним, что в первом чтении законопроект был принят 3 июля, во втором чтении — 18 июля.