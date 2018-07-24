Правительство изменит срок индексации пенсий

Правительство России ко второму чтению пенсионного законопроекта в Госдуме планирует внести изменения в порядок индексации пенсий. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.



«В данный момент времени мы согласовали подходы к тому, что индексация пенсий будет осуществляться с 1 января каждого финансового года, и, соответственно, мы в рамках второго чтения предложим иной порядок индексации, чем был ранее», — цитирует «Интерфакс» Голикову.

Напомним, в настоящее время пенсии индексируются дважды в год — 1 февраля на уровень инфляции и 1 апреля с учетом доходов Пенсионного фонда России.

Накануне в Центризбирком поступили документы о возможном проведении референдума по вопросу об изменении пенсионного законодательства.