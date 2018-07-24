Госдума во втором чтении приняла закон о нацязыках

Депутаты во втором чтении приняли закон об изучении национальных языков. Такое решение было принято сегодня на очередном заседании Госдумы.

За принятие закона проголосовал 371 человек, воздержались двое.



«Никакой факультативности в отношении языков не вводится. Они предусматриваются федеральными государственными образовательными стандартами. При этом в качестве родного языка в тех школах, где преподается родной язык, может быть выбран русский», — пояснил представитель «Единой России» Вячеслав Никонов.

В третьем и окончательном чтении законопроект может быть принят уже завтра.

Напомним, Госдума и Совет Федерации планируют принять законопроект до конца сессии, то есть до 28 июля.