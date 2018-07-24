Минобороны РФ не планирует изымать легковые автомобили у граждан

Российские военные заявили, что у них достаточно автомобильной техники и изымать ее у граждан и организаций не планируется.



«Никакого изъятия либо иных способов отчуждения транспортных и технических средств у граждан и организаций вносимые изменения не предусматривают», — передает «Интерфакс» со ссылкой департамент информации военного ведомства.

Напомним, сегодня с утра автовладельцев потрясла новость о планах Минобороны поставить на военный учет легковые автомобили россиян — в период военного положения машины могут пригодиться для нужд армии.

В Министерстве обороны РФ рассказали о подготовке соответствующего законопроекта. Эксперты по-разному оценили инициативу военных. Между тем практика для нашей страны не нова. Подробности — в материале «Реального времени»

