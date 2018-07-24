В ФСС заложат средства на пособия для изменения пенсионной системы

В Фонде социального страхования (ФСС) заложат средства на оплату больничных листов и пособий работникам, которые продолжат трудиться после изменения пенсионного законодательства.



«В бюджете учтено увеличение расходов на пособия и выплаты, обусловленные ростом численности работников, которые не выйдут на пенсию, а будут продолжать работать. То есть эта категория будет полностью обеспечена гарантированными выплатами», — цитирует «РИА Новости» вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Ранее стало известно, что правительство России ко второму чтению пенсионного законопроекта в Госдуме планирует внести изменения в порядок индексации пенсий.