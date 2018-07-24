Все для фронта! Минобороны поставит автомобили россиян на военный учет

В первую очередь законопроект коснется владельцев отечественных внедорожников

Фото: Роман Хасаев

Сегодня с утра автовладельцев потрясла новость о планах Минобороны поставить на военный учет легковые автомобили россиян — в период военного положения машины могут пригодиться для нужд армии. В Министерстве обороны РФ рассказали о подготовке соответствующего законопроекта. Эксперты по-разному оценили инициативу военных. Между тем практика для нашей страны не нова. Подробности — в материале «Реального времени».

Легковушки — на военный учет

Новость о том, что легковые автомобили россиян военные планируют поставить на военный учет, застала многих врасплох. Как рассказали «Известиям» в Минобороны, разработан соответствующий законопроект. Предпочтение отдадут отечественным внедорожникам. В боевых действиях машины принимать участие не станут, а владельцам за их использование заплатят компенсацию. Автомобили смогут изъять у владельцев на время — только в период военного положения. Пресс-служба Министерства обороны РФ пока не ответила на запрос «Реального времени» о подробностях законопроекта.

Рядовые автовладельцы весьма негативно отреагировали на инициативу военных: «Зачем вводить военное положение, когда можно просто так отжать»; «Вот отбирайте у депутатов, кто-то всю жизнь копит, а кто-то украл и меняет их как перчатки»; «Поставить метку и не отдать со словами «Что-то не заводится, почему, не знаю». Эксперты возможные изменения оценивают по-разному:

— Стричь всех под одну гребенку точно нет смысла, если еще будут ставить на учет только отечественные внедорожники, то еще более-менее понятно. Машины будут использоваться в армии, но для чего эти меры нужны, почему, зачем? В армии машин, что ли, нет? Да, в советское время была такая практика, машины ставили на военный учет, но сейчас совсем другое время. Как это — частную собственность можно принудительно поставить на регистрацию? Еще и пошлину, может, за это придется платить, — рассуждает региональный представитель ФАР по РТ Рамиль Хайруллин.

Несмотря на то, что в советское время машина так же, как и сейчас принадлежала конкретному лицу, отношение к собственности было другое:

— С частной собственностью была большая беда, отношение было не то, как сейчас. Рулила партия — как она скажет, так и делали. Если бы у меня сейчас был отечественный внедорожник, я бы не захотел его отдавать, неизвестно, что будет с машиной. Конечно, лишь бы не было войны, и если, не дай бог, начнется, то будет уже не до машин. Поэтому сейчас во мне борются два чувства: с одной стороны, для военных действий нужно, с другой — это моя частная собственность, — посетовал Хайруллин.

Эксперт готов предложить и свое решение, если у военных сил РФ на самом деле не хватает автомобилей: «Не проще ли для этого целый завод перенаправить, чтобы они производили транспорт под нужды армии? Обязать дилеров, чтобы они поставляли часть транспортных средств, чтобы только людей не беспокоили?»

Для чего это нужно?

Обязательную постановку легкового транспорта на военный учет в России отменили около 20 лет назад.

— В советское время внедорожники действительно ставили на военный учет. Я и тогда не понимал, зачем это нужно. Если только вместо меня будут платить налоги, то может быть, но это же фантастика. С какой стати я буду ставить собственность на учет? Еще вопрос, как и где будут пользоваться машиной, — высказал недовольство проектом военных руководитель казанской Школы высшего водительского мастерства Олег Шатов.

Источник в Военном комиссариате РТ сообщил корреспонденту «Реального времени», что пока слышал о предлагаемых изменениях только из СМИ, по линии ведомства о предстоящих переменах не предупреждали:

— Но и реальных предпосылок для введения таких изменений тоже нет. У Министерства обороны достаточно транспортных средств, их закупают в нужном объеме. Да, такая практика была, но очень давно. В военных комиссариатах этим занимались специальные отделы, которые записывали номер транспортного средства и адрес владельца, — сообщил собеседник издания.

Безопасность страны того стоит

Преподаватель автошколы «Автоледи» Владимир Кунчий также вспомнил советскую практику. Вот только, с его слов, в военкомат владелец автомобиля должен был обращаться самостоятельно.

— Владелец внедорожника шел в военкомат, там машину ставили на учет, потом с заявлением он уже обращался в ГАИ, где транспорт ставили на регистрацию. Если штампа о постановке на военный учет не было, то машину в ГАИ просто не регистрировали. Мое мнение по этой инициативе — безопасность страны того стоит. Наверняка на учет будут ставить только определенные машины. Не нужно паниковать, государство не настолько жестоко. К тому же нужно учитывать, что военкоматам тогда понадобятся дополнительные сотрудники, чтобы следить за машинами. Уверен, проблем не будет, к тому же это пока законопроект, — рассуждает Владимир Кунчий.