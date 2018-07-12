Итоги дня: продление контрсанкций, закладка корабля в Зеленодольске и 9 млрд рублей в бюджет от Захарченко

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 12 июля.



Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о продлении контрсанкций, которые включают в себя продуктовое эмбарго, до 31 декабря 2019 года. Документ подписан «в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

В четверг на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького заложили корпус малого ракетного корабля проекта 21631 «Ставрополь», оснащенного комплексом «Калибр». Он стал двенадцатым в серии. На его закладке присутствовал новый заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.



Следственный комитет РФ сообщил, что более 9 млрд рублей, изъятых у бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, перечислили в бюджет. До этого СК отменил решение о признании этой суммы и золотых слитков вещественными доказательствами.

Сегодня в Татарстане прошел республиканский нефтяной саммит — 2018. На нем президент РТ заявил, что в республике снизили добычу нефти на 0,7%, до 17,6 млн тонн. Кроме того, главе Татарстана присвоили звание «Почетный разведчик недр» и вручили соответствующий отличительный знак.

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий установить 22 октября новую праздничную дату — День российского футбола. Этот день выбран неслучайно, так как 22 октября является днем рождения легендарного советского вратаря Льва Яшина.