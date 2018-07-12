9 млрд рублей, изъятых у полковника Захарченко, перечислили в бюджет
Более 9 млрд рублей, изъятых у бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, перечислили в бюджет.
«Во исполнение решения Никулинского районного суда Москвы СК перечислил на счет казначейства России более 9 млрд рублей из имущества экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко, подлежавшего обращению в доход государства», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ в мессенджере «Там-Там».
Отмечается, что расследование уголовного дела в отношении Захарченко завершено.
Ранее сообщалось, что СК отменил решение о признании вещественными доказательствами 9 миллиардов рублей, а также золотых слитков, изъятых во время обыска в квартирах родственников экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко.Происшествия
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