9 млрд рублей, изъятых у полковника Захарченко, перечислили в бюджет

Более 9 млрд рублей, изъятых у бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, перечислили в бюджет.

«Во исполнение решения Никулинского районного суда Москвы СК перечислил на счет казначейства России более 9 млрд рублей из имущества экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко, подлежавшего обращению в доход государства», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ в мессенджере «Там-Там».

Отмечается, что расследование уголовного дела в отношении Захарченко завершено.

Ранее сообщалось, что СК отменил решение о признании вещественными доказательствами 9 миллиардов рублей, а также золотых слитков, изъятых во время обыска в квартирах родственников экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко.