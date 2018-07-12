В России предложили отмечать День российского футбола

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий установить 22 октября новую праздничную дату — День российского футбола. Об этом сообщил автор поправок, депутат фракции «Единая Россия» Дмитрий Белик.

Он пояснил, что 22 октября — день рождения Льва Яшина, легендарного советского футболиста.

«22 октября, день рождения Льва Яшина, должен стать памятной датой для всех российских граждан — Днем российского футбола, так как любовь к футболу всех без исключения возрастов общеизвестна», — цитирует депутата «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Казань за время ЧМ-2018 посетили 300 тысяч туристов.