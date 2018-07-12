Минниханову присвоили звание «Почетный разведчик недр»
Президенту Татарстана Рустаму Минниханову присвоили звание «Почетный разведчик недр». Соответствующий приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ подписан 10 июля.
Отличительный знак Минниханову вручил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в рамках нефтяного саммита — 2018, передает пресс-служба главы республики.
Ранее Минниханов на республиканском нефтяном саммите — 2018 заявил, что в Татарстане снизили добычу нефти на 0,7% — до 17,6 млн тонн.ПромышленностьНефть Татарстан
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