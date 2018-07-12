Новости промышленности

17:58 МСК
Новости раздела
Промышленность

Минниханову присвоили звание «Почетный разведчик недр»

12:41, 12.07.2018
Минниханову присвоили звание «Почетный разведчик недр»
Фото: tatarstan.ru

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову присвоили звание «Почетный разведчик недр». Соответствующий приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ подписан 10 июля.

Отличительный знак Минниханову вручил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в рамках нефтяного саммита — 2018, передает пресс-служба главы республики.

Ранее Минниханов на республиканском нефтяном саммите — 2018 заявил, что в Татарстане снизили добычу нефти на 0,7% — до 17,6 млн тонн.

ПромышленностьНефть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем