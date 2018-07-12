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Татарстан снизил добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ — Минниханов

11:31, 12.07.2018
Татарстан снизил добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ — Минниханов
Фото: tatarstan.ru

Президент РТ Рустам Минниханов на республиканском нефтяном саммите — 2018 заявил, что в Татарстане снизили добычу нефти на 0,7% до 17,6 млн тонн.

Отмечается, что снижение показателей связано с выполнением соглашения ОПЕК+, сообщает корреспондент «Реального времени».

Напомним, российские компании получили возможность нарастить добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки в соответствии с решением ОПЕК+. Изначально квота снижения добычи Россией к октябрю 2016 года составляла 300 тыс. баррелей в сутки.

ПромышленностьНефть Татарстан
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