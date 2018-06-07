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Изъятые у полковника Захарченко миллиарды и золотые слитки утратили статус вещдока

02:01, 07.06.2018
Изъятые у полковника Захарченко миллиарды и золотые слитки утратили статус вещдока
Фото: pixabay.com

Следственный комитет РФ отменил решение о признании вещественными доказательствами 9 миллиардов рублей, а также золотых слитков, изъятых во время обыска в квартирах родственников экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко.

При этом деньги, по решению суда, остаются под арестом до октября.

«Отменить постановление о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств слитка из металла желтого цвета с оттиском «Россия 500г золото 999,9» и наличных денежных средств», — передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление.

Теперь в статусе вещдоков остались 11 квартир, 16 машиномест и четыре автомобиля.

Ранее стало известно о пропаже 3 млн евро из денег, изъятых у Захарченко. По данному факту следствие начало проверку.

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