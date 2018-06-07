Изъятые у полковника Захарченко миллиарды и золотые слитки утратили статус вещдока

Следственный комитет РФ отменил решение о признании вещественными доказательствами 9 миллиардов рублей, а также золотых слитков, изъятых во время обыска в квартирах родственников экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко.

При этом деньги, по решению суда, остаются под арестом до октября.



«Отменить постановление о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств слитка из металла желтого цвета с оттиском «Россия 500г золото 999,9» и наличных денежных средств», — передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление.



Теперь в статусе вещдоков остались 11 квартир, 16 машиномест и четыре автомобиля.

Ранее стало известно о пропаже 3 млн евро из денег, изъятых у Захарченко. По данному факту следствие начало проверку.