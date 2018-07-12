В Зеленодольске заложили ракетный корабль «Ставрополь»

На АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» сегодня заложили корпус двенадцатого из серии малого ракетного корабля проекта 21631 «Ставрополь», оснащенного комплексом «Калибр».

На мероприятии присутствовал новый заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, пишет «Татар-информ».

«Все корабли, которые вами сданы, находятся на службе, в том числе участвуют в Сирии и будут участвовать в параде ВМФ», — обратился он к работникам завода.

Ранее на зеленодольском заводе заложили два пассажирских речных теплохода для нужд Татарстана.