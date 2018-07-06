Итоги дня: отмена визового режима между Россией и ОАЭ, пошлины на товары из США, поддержка повышения пенсионного возраста Госсоветом РТ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 6 июля.

Россия и Объединенные Арабские Эмираты договорились об отмене визового режима между странами. Документ подписан в Казани министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым и министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заедом Аль Нахайяном.

Кроме того, вечером в столицу Татарстана прилетел с рабочим визитом президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Он посетит технопарк «Идея», встретится с президентом РТ Рустамом Миннихановым и посмотрит матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Бельгии.

Россия ввела ответные пошлины в размере от 25 до 40% на импорт товаров из США. Они коснутся некоторых видов строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокна.

Комитет Госсовета РТ по социальной политике принял постановление, в котором поддерживается концепция федерального законопроекта о повышении пенсионного возраста. При этом депутаты считают, что принимать документ следует только при разработке дорожной карты по решению возникающих проблем.

Между тем в Минздраве РФ прогнозируют, что средняя продолжительность жизни в России в 2030 году может увеличиться до 80,1 года, что почти на семь лет больше, чем сейчас.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Артема Николаева прокурором Удмуртии. Ранее он долгое время работал первым заместителем прокурора Татарстана. Его предшественник Сергей Панов намерен пойти на выборы в Госсовет Удмуртии.