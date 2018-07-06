Продолжительность жизни в России увеличится на семь лет к 2030 году — Минздрав

Средняя продолжительность жизни в России в 2030 году может достигнуть 80,1 года. Это почти на семь лет больше, чем в настоящее время.



«Если говорить о мужчинах, то средняя продолжительность жизни будет составлять 75,8 лет, о женщинах — 83,7 года», — приводит «РИА Новости» слова главного гериатра Минздрава РФ, директора Российского геронтологического научно-клинического центра Ольги Ткачевой.

По ее словам, в настоящее время появляются научные подтверждения того, что люди медленнее стареют, медленнее утрачивают когнитивные и физические функции.