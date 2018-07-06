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Продолжительность жизни в России увеличится на семь лет к 2030 году — Минздрав

09:59, 06.07.2018 3
Продолжительность жизни в России увеличится на семь лет к 2030 году — Минздрав
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Средняя продолжительность жизни в России в 2030 году может достигнуть 80,1 года. Это почти на семь лет больше, чем в настоящее время.

«Если говорить о мужчинах, то средняя продолжительность жизни будет составлять 75,8 лет, о женщинах — 83,7 года», — приводит «РИА Новости» слова главного гериатра Минздрава РФ, директора Российского геронтологического научно-клинического центра Ольги Ткачевой.

По ее словам, в настоящее время появляются научные подтверждения того, что люди медленнее стареют, медленнее утрачивают когнитивные и физические функции.

Напомним, что Госдума РФ осенью примет законопроект о повышении пенсионного возраста: до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Ранее эксперты сообщили, что продолжительность жизни первого поколения пенсионеров, которые смогут уйти на пенсию в 63—65 лет, составит минимум 23 года для женщин и 14 лет 6 месяцев для мужчин. ОбществоВласть
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 11:21
    Какой бред! Ну как не стыдно!
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  • Анонимно 11:53
    Не уточнили только продолжительность жизни какого сегмента населения России повысится? То, что простые работяги с трудом доживают до 60 - это не секрет.
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  • Анонимно 12:41
    Три вида лжи: ложь, святая ложь, статистика.
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