Продолжительность жизни в России увеличится на семь лет к 2030 году — Минздрав
Средняя продолжительность жизни в России в 2030 году может достигнуть 80,1 года. Это почти на семь лет больше, чем в настоящее время.
«Если говорить о мужчинах, то средняя продолжительность жизни будет составлять 75,8 лет, о женщинах — 83,7 года», — приводит «РИА Новости» слова главного гериатра Минздрава РФ, директора Российского геронтологического научно-клинического центра Ольги Ткачевой.
По ее словам, в настоящее время появляются научные подтверждения того, что люди медленнее стареют, медленнее утрачивают когнитивные и физические функции.Напомним, что Госдума РФ осенью примет законопроект о повышении пенсионного возраста: до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Ранее эксперты сообщили, что продолжительность жизни первого поколения пенсионеров, которые смогут уйти на пенсию в 63—65 лет, составит минимум 23 года для женщин и 14 лет 6 месяцев для мужчин. ОбществоВласть
комментарии