Давил или не давил: зачем суд Казани вызывает на допрос «раскулаченного» пенсионера СК

На прошлом заседании подсудимый Анвар Айнутдинов заявил: в Приволжском отделе СК на него оказывали давление

Марсель Мустафин с адвокатом. Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Вахитовский суд Казани удовлетворил ходатайство о вызове на допрос бывшего начальника следственного отдела по Приволжскому району Казани Марселя Мустафина. Об оказании давления с его стороны на старте расследования уголовного дела в процессе заявлял подсудимый Анвар Айнутдинов, — сообщает с места журналист «Реального времени».



«Пришли в 5 утра, напугали жену, детей»

Об оказанном давлении бывший пиарщик «Бизнес онлайна», бывший арбитражный управляющий и владелец компании «Корпорация права» Айнутдинов рассказал суду в качестве обвиняемого. Напомним, ему предъявляют участие в мошенничестве на 7,3 млн рублей в рамках работы по проекту консультационной поддержки предпринимателей Татарстана «Проверенный бизнес», который презентовали в 2017-м глава Минэкономики и зампрокурора Татарстана.

На допросе подсудимый заявил о полной невиновности и пояснил, как под угрозой СИЗО и давлением теперь уже бывшего начальника следственного отдела по Приволжскому району Казани подписал не свои показания.

«Мое задержание происходило при шокирующих для меня обстоятельствах — сотрудники пришли в 5 утра, напугали мою жену, детей. Я оказался в наручниках практически голым. Мое состояние было подавленным, — вспоминает события февраля 2022-го Айнутдинов. — В Следственном комитете не смог дозвониться до адвоката, мне предложили другого, который, как я позже узнал, был ранее сотрудником этого же Приволжского отдела. И под давлением этого адвоката и руководства следственного отдела были даны такие показания».

Анвар Айнутдинов настаивает — преступления не было. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Про «мусорные консультации» и 1 миллион мне сказал руководитель следственного отдела, — уточнил Айнутдинов — Он сказал: «Ну миллион ты по-любому украл». Сказал, что это подтверждается показаниями предпринимателей и экспертов... Два дня я находился под стражей. Очень боялся оказаться в тюрьме, и мне сказали — в случае дачи признательных показаний окажусь на свободе. Так я подписал те показания, которые мне дали...

По словам обвиняемого, получив свободу, он запросил выписки у сотового оператора по номеру «горячей линии» проекта Фонда поддержки предпринимательства РТ и обнаружил — звонки от представителей бизнеса были, а в СК его намеренно ввели в заблуждение: «Мне предоставили неверную информацию, что «все предприниматели говорят — консультаций не было, а эксперты — что обманывали меня».

О чем сообщила суду замруководителя отдела СК Халилова

В связи с отказом от признаний сегодня сторона обвинения вызвала на допрос замруководителя СО по Приволжскому району Следкома по РТ Лилию Халилову. Правда, перед ее приглашением в зал суда адвокат обвиняемого уточнила — Халилова приняла дело против Айнутдинова и Сергея Кощеева только 11 мая 2022-го, а до этого его возбуждал 21 февраля того же года руководитель отдела Марсель Мустафин, он же создал и возглавил следственную группу по делу и руководил всеми следственными действиями.

Именно Мустафин, по версии защиты, формулировал показания за Айнутдинова и Кощеева, а 23 февраля избрал обоим подписку о невыезде.

На вопрос о психологическом давлении Лилия Халилова ответила — она этим не занималась. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Когда подключилась следователь Халилова — позиция уже была сформирована», — отмечала сегодня адвокат Елена Гильмитдинова.

Сама Лилия Халилова подтвердила суду — избирала меру пресечения не она, но она проводила дополнительный допрос Айнутдинова 23 февраля в качестве подозреваемого, а в последующем допрашивала его и Кощеева и направляла дело в суд с обвинительным заключением.

На вопрос гособвинителя Никиты Муравьева — было ли оказано во время допросов психологическое давление — следователь свидетельствовала: «С моей стороны — нет. Показания давались добровольно, в присутствии защитников... Насколько я помню, Айнутдинов вину полностью не признавал. Причастность признавал, а вину нет».

Адвокат и судья попытались уточнить — общался ли с Айнутдиновым до Халиловой руководитель отдела Мустафин. Халилова отвечала — свидетелем этого не была, ни подтвердить, ни опровергнуть не может.

Собственно, после этого суд и удовлетворил ходатайство защиты о вызове на допрос самого Мустафина. По словам Халиловой, в данный момент он не работает, является пенсионером. Напомним, службу в СК Мустафин оставил, когда не смог доказать законность доходов семьи на покупку квартиры в Турции и ряда других активов по антикоррупционному иску прокурора — всего на 30,8 млн рублей. Изъятый в доход государства Lexus уже продан с торгов, недвижимость проходит процедуру оценки.

С момента возбуждения дела прошло уже четыре года, оно успело побывать в двух судах. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Именно следователь Мустафин по материалам проверки БЭП выдвинул версию о недостоверных данных в отчетах о консультациях предпринимателей экспертами из числа ветеранов Роспотребнадзора, ФНС, Трудовой инспекции, Госпожнадзора и других инстанций, которые представлялись в Фонд поддержки предпринимательства РТ.

Приволжский райсуд отказался выносить по этому делу приговор

Изначально обвинения предъявили двоим — известному казанскому журналисту Сергею Кощееву, который с 2017-го по приглашению Артема Здунова — на тот момент главы Минэкономики РТ — занимался разработкой и реализацией проекта «Провбиз», и Анвару Айнутдинову.

Общий ущерб бюджету в СК оценили в 14 млн рублей, несмотря на то, что предполагаемый потерпевший — Фонд — с заявлением о преступлении не обращался. А в суде представитель Фонда четко заявляла — никаких нареканий по поводу неоказания услуг либо их качества в рамках проекта «Проверенный бизнес» к заказчику не поступало, ущерб в ФПП и министерстве не выявляли, о якобы совершенном преступлении узнали... из текста обвинения.

Всех основных свидетелей по этому делу допрашивал Приволжский суд Казани, о вине обвиняемых не говорил ни один. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Первый процесс по этому делу в Приволжском суде Казани закончился в 2023-м возвратом материалов в прокуратуру, повторно тот же суд отказался рассматривать это дело, указав, что предполагаемые преступления, как следует из фабулы обвинения, относятся к подсудности Вахитовского райсуда. Последний принял дело в 2025 году и прекратил преследование Сергея Кощеева по ходатайству начальника республиканского пункта отбора на контрактную службу РТ и военкома двух районов столицы РТ. Во время участия в СВО в качестве гранотометчика Кощеев потерял часть руки, получил осколочные ранения, а после лечения в госпитале — медаль «За отвагу».

В настоящее время суд рассматривает дело лишь по второму эпизоду — он касается работы проекта поддержки предпринимателей в течение 2020 года — по договору между ФПП и директором ООО «Корпорация права» Анваром Айнутдиновым. По версии обвинения, неустановленное лицо, чье преследование судом прекращено, вступило в сговор с Айнутдиновым, и путем предоставления недостоверных отчетов о консультациях было похищено по договорам с ФПА 7,33 млн рублей.

Преследование Сергея Кощеева Вахитовский суд Казани прекратил. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Допрошенный судом Сергей Кощеев, бывший заместитель шеф-редактора «Бизнес онлайна» и экс-главред «Реального времени», также заявлял: его «признания» сочинялись сотрудниками СК, а реальную работу по проекту подтверждает победа «Провбиза» на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ и запуск его «клонов» в пяти регионах страны, включая новую вотчину Артема Здунова — Мордовию.

К слову, допрошенные еще Приволжским судом свидетели обвинения — якобы не звонившие в «Провбиз» предприниматели — сообщали, что получали профессиональные консультации в самом Фонде поддержки предпринимателей. Между тем своих экспертов у Фонда просто не было.

Придет ли Мустафин свидетельствовать в суд — покажет время.

Ирина Плотникова