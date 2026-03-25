МИД РФ требует прекратить удары по иранской АЭС «Бушер»

Российское ведомство предупреждает о риске ядерной катастрофы и необратимых гуманитарных и экологических последствиях

МИД РФ выразил обеспокоенность ударами вблизи иранской АЭС «Бушер» 24 марта и призвал прекратить неспровоцированную агрессию.

В заявлении российского дипведомства говорится, что атаки на ядерно-энергетическую инфраструктуру Ирана, подпадающую под действие Соглашения о всеобъемлющих гарантиях МАГАТЭ, могут привести к необратимым гуманитарным и экологическим последствиям. Жизнь персонала станции, включая российских специалистов, находится под угрозой.

МИД РФ потребовал от США и Израиля остановить удары и вернуться к благоразумию. В ведомстве подчеркнули, что агрессоры стремятся создать условия для ядерной катастрофы с целью сокрытия преступных действий.

Министерство иностранных дел России также ожидает решительных действий со стороны МАГАТЭ и ООН для предотвращения новых атак на АЭС «Бушер».

Ариана Ранцева