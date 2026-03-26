В Татарстане выявили несоответствия в рыбной продукции
Проверка показала превышение мезофильных микроорганизмов
В Татарском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» в ходе пищевого мониторинга исследовали образцы живой, свежевыловленной, охлажденной и мороженой рыбы. Производителем продукции указано предприятие, зарегистрированное в Татарстане, сообщает Россельхознадзор РТ.
Лабораторные исследования показали превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Эти показатели не соответствуют требованиям технических регламентов.
Специалисты отмечают, что повышение уровня содержания микроорганизмов может быть связано с нарушением условий охлаждения, несоблюдением гигиенических требований, высоким уровнем загрязнения сырья или длительным хранением продукции.
Для снижения бактериальной нагрузки рекомендуется хранить рыбу при температуре +4°C и ниже, регулярно обрабатывать оборудование дезинфицирующими средствами и проводить лабораторный контроль качества.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».