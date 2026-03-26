20:31 МСК Все новости
В Татарстане выявили несоответствия в рыбной продукции

15:49, 26.03.2026

Проверка показала превышение мезофильных микроорганизмов

Фото: Людмила Губаева

В Татарском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» в ходе пищевого мониторинга исследовали образцы живой, свежевыловленной, охлажденной и мороженой рыбы. Производителем продукции указано предприятие, зарегистрированное в Татарстане, сообщает Россельхознадзор РТ.

Лабораторные исследования показали превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Эти показатели не соответствуют требованиям технических регламентов.

Специалисты отмечают, что повышение уровня содержания микроорганизмов может быть связано с нарушением условий охлаждения, несоблюдением гигиенических требований, высоким уровнем загрязнения сырья или длительным хранением продукции.

Для снижения бактериальной нагрузки рекомендуется хранить рыбу при температуре +4°C и ниже, регулярно обрабатывать оборудование дезинфицирующими средствами и проводить лабораторный контроль качества.

Ранее «Реальное время» писало, что в мясной продукции из Татарстана выявили содержание антибиотика.

Ариана Ранцева

