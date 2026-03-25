Казани недостает одной взрослой поликлиники и двух детских
На медсовете казанского Горздрава его новый глава отчитался о том, чем болели казанцы в 2025 году, как рожали и на что жаловались
В Казани прошел итоговый медицинский совет Горздрава, на котором заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Ильназ Ахмадиев отчитался о работе своего ведомства за 2025 год. Хорошая новость: впервые с 2020 года начался естественный прирост населения Казани. Здравоохранение столицы Татарстана продолжает цифровизоваться, в городе открыты две новые поликлиники, в медицинские учреждения закуплено оборудования на 2,5 миллиарда рублей. Но хватает и проблем: недовыполняется план по диспансеризации; население Казани растет быстрее, чем строятся поликлиники; все еще недостает узких специалистов. Подробнее о том, что рассказал Ильназ Ахмадиев в своем отчете и какие проекты представили казанские медики на выставке, — в репортаже «Реального времени».
Средний возраст молодой мамы в Казани — 29,5 года
Хорошей новостью стало то, что впервые за постковидный период отмечается естественный прирост населения Казани: смертность в 2025 году снизилась на 2% по сравнению с 2024-м. Однако естественный прирост надо поддерживать не только снижением смертности, но и повышением рождаемости. Ей и репродуктивному здоровью казанцев Ильназ Ахмадиев уделил особое внимание в своем докладе. Он рассказал о том, что в ходе профилактических осмотров подростков у 7% девушек в возрасте 15—17 лет выявлены заболевания половой сферы. Ранняя манифестация таких болезней отмечается и у 3% юношей того же возраста. План диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья взрослых граждан (в возрасте от 18 до 49 лет) выполнен на 90%, глава Горздрава намекнул на «повышение персональной ответственности за проведение этого вида диспансеризации» для главных врачей казанских поликлиник.
Работают над повышением рождаемости и в Центре кризисной беременности, который действует на базе Клиники медицинского университета. В 2025 году здесь проконсультировали 443 беременных женщины, 61,4% из них пролонгировали беременность и отказались от аборта.
В 2025 году в Казани родилось более 14 тысяч детей. Средний возраст роженицы составляет около 29,5 года. Доля мам моложе 20 лет — менее 3%.
Не обошлось в докладе и без отчета о новых объектах. Их за 2025 год введено три:
- поликлиника для взрослых в ЖК «Весна» на 400 посещений в смену;
- детская поликлиника в ЖК «Волжские просторы» на 200 посещений в смену;
- центр врача общей практики и педиатра в поселке Вишневка.
Капремонт сделали в 11 больницах и поликлиниках. А медицинского оборудования закупили на 2,5 миллиарда рублей — более полутора тысяч единиц.
Из-за недовыполненной диспансеризации за год в Казани «недовыявили» 9 тысяч заболеваний
Глава казанского Горздрава призвал руководителей поликлиник использовать все возможные ресурсы, чтобы выполнить план по диспансеризации. В 2025 году его удалось выполнить только на 87%, среди отстающих — поликлиники №8, 20 и клиническая больница №2. Ильназ Ахмадиев перевел недовыполненные 13% в более осязаемую цифру: в соответствии со статистикой это около 9 тысяч невыявленных случаев заболеваний. А все мы знаем, что поздняя диагностика снижает прогноз успеха лечения.
Распространенность заболеваний взрослого населения составила 184 тысячи на 100 тысяч населения. 24,5% из них — заболевания системы кровообращения, они лидируют в грустном антирейтинге. На втором месте — болезни органов дыхания (20,5%), на третьем — костно-мышечной системы (10,4%).
Говоря о причинах смертности среди взрослого населения, Ильназ Ахмадиев обратил особое внимание на то, что значительная ее доля связана со злоупотреблением алкоголем:
— По поручению раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова реализуется проект по борьбе с алкоголь-ассоциированными заболеваниями. В отчетном году в каждой медицинской организации взрослой сети продолжена работа по формированию наркологического паспорта с ведением регистра. Поручаю главным врачам продолжить работу по увеличению охвата психотерапевтическим и медикаментозным лечением непосредственно после выписки из соматического стационара, пока у пациента сохраняется «страх за здоровье», а также обеспечить 100%-ный охват анкетированием пациентов для выявления скрытого злоупотребления алкоголем.
Больше всего казанцы жалуются на проблемы с записью к врачу
В течение года от казанцев поступило 11 тысяч жалоб на качество оказания медицинской помощи. Наибольшую долю негатива и низкую среднюю оценку получили среди взрослых организаций клиническая больница «РЖД-Медицина», горбольницы №2, 11, 12 и 8-я поликлиника. В детских медицинских организациях самые низкие позиции у детской больницы №7.
Министр здравоохранения Республики Татарстан Альмир Абашев во время пресс-подхода прокомментировал эту информацию:
— Мы очень чутко относимся к обратной связи от населения, и надо сказать, что подавляющее большинство из 11 тысяч обращений, поступающих посредством четырех каналов связи, — проблемы организационного характера, связанные с записью на прием к врачу и работой электронного расписания поликлиник. Безусловно, это мощный вызов для нас. Проблемы лежат как в работе самих электронных сервисов, так и в работе отдельных медицинских организаций. Прилежность ведения графика работы медицинских работников напрямую отражается на удовлетворенности населения доступностью медицинской помощи. Эта проблема — один из основных акцентов нашего внимания, поэтому мы будем и дальше продолжать над ней работать.
Не секрет, что проблема с записью к специалисту зачастую связана с нехваткой собственно специалистов в поликлиниках и больницах. Ильназ Ахмадиев в докладе эту тему не обошел: подтвердил дефицит врачей узких специальностей в амбулаторно-поликлиническом звене и в стационарах. Повысить укомплектованность врачами и медсестрами удалось в 2025 году лишь на 2,5%. Больше всего не хватает врачебных кадров в ГКБ №2, клинике медуниверситета, детской поликлинике №4, горбольницах №2 и 12, детской больнице №7.
И еще одна актуальная проблема Казани: город растет быстрее, чем строятся больницы и поликлиники. Глава Горздрава признал: система первичной медпомощи не успевает за ростом населения. В среднем сегодня городу недостает одной большой поликлиники для взрослых и двух детских поликлиник.
— Это определяет необходимость системных управленческих решений: как в части расширения штатного расписания, подготовки и привлечения кадров, так и в строительстве медицинских объектов, — намекнул Ильназ Ахмадиев.
В ГКБ №7 людей ставят на ноги с помощью экзоскелета
Неотъемлемая часть каждого медсовета — «выставка достижений медицинского хозяйства», на которой медики представляют свои разработки, проекты и технологии, с которыми работают. Традиционно сильно была представлена «семерка» — на этот раз клиника сконцентрировалась на демонстрации своего реабилитационного потенциала.
В лечебно-реабилитационном центре ГКБ №7 им. М.Н. Садыкова за год проходит более 7 тысяч пациентов разной категории тяжести. Это и те, кто переводятся в отделение сразу же после острых состояний, и те, кто приходят на второй и последующие циклы реабилитации. Есть и пациенты, требующие мультидисциплинарной работы, в том числе применения роботизированных высокотехнологичных устройств. Такое устройство — мобильный экзоскелет — продемонстрировали реабилитологи ГКБ №7 им. М.Н. Садыкова на стенде своей больницы.
Врач по физической и реабилитационной медицине Регина Сайфеева объясняет, что с помощью этого устройства без дополнительных устройств возможна реабилитация пациентов с выраженными нарушениями двигательных функций. Прибор разработан в России, производится в Москве. В ГКБ №7 с его помощью поднимают на ноги пациентов с травматическими повреждениями головного или спинного мозга, пострадавших в ДТП, раненых участников СВО.
Эльмира Хусаинова, заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций ЦНС, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Горздрава Казани, рассказывает нашему изданию:
— Благодаря такому оборудованию пациенты получают возможность восстанавливаться быстрее — раньше встать на ноги, стать независимыми в повседневной жизни, начать выходить в общество и социализироваться после перенесенного заболевания или травмы. Стационарные экзоскелеты — тренажеры, которые дают возможность вставать на ноги и ходить даже обездвиженному человеку. Они используются уже более десяти лет в нескольких медицинских центрах нашей республики, где есть реабилитационные отделения. А устройства, представленные сегодня на нашем стенде, — это мобильные экзоскелеты, которые дают возможность пациенту тренировать ходьбу и стояние самостоятельно, быть более независимым. Управлять прибором он сможет через джойстик — садиться, вставать, делать шаги и ходить на определенные расстояния. Сейчас эта технология испытывается в процессе реабилитации бойцов СВО.
Профилактика здорового образа жизни и облегчение симптомов ПТСР
Заведующая отделением медицинской профилактики городской поликлиники №18 Марина Курамшина рассказала об образовательном проекте «Здоровая семья — счастливая семья» для пациентов. В нем соединяются усилия врачей поликлиники №18, детской поликлиники №10 и волонтеров-студентов медицинских колледжей.
— Мы превратили скучные лекции в интересную дискуссию и познавательные викторины. Мы не только учим людей, но и вовлекаем в пропаганду здорового образа жизни, формируем медицинскую грамотность через общение. У нас есть своя аудитория, люди с удовольствием приходят и спрашивают, что будет в следующий раз. Собираемся мы в библиотеке «Сандугач» в Приволжском районе. Приходят к нам люди, которые ходят в нашу поликлинику. Наш проект — это мост между поколениями. У нас там и бабушки есть, и дети. Разговариваем про все аспекты здоровья.
А детская поликлиника №4 (как бы неожиданно это ни выглядело) представила онлайн-курс психотерапевтической помощи участникам СВО для преодоления ПТСР. Согласно постеру, который представили медики, свыше 50% участников боевых действий испытывают симптомы посттравматического стрессового расстройства. Значит, нужно разрабатывать как можно больше действенных инструментов, которые помогут охватить помощью максимальное количество людей.
Ираклий Чантурия, специалист отдела инноваций детской городской поликлиники №4 г. Казани, рассказывает:
— Наш главный врач, доктор медицинских наук Ниаз Элфакович Галеев, психотерапевт, был инициатором этой идеи, и на базе нашей поликлиники нашлась возможность для ее реализации. Мы подготовили этот проект, сначала работали своими силами, затем в помощь к нам подключилась администрация Кировского и Московского районов. С участниками СВО мы уже опробовали эту идею, отточили методики и подтвердили эффективность процессов.
