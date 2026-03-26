Несколько рейсов из Санкт-Петербурга, в том числе в Казань, задерживаются

Ранее промзона в Ленинградской области подверглась атаке БПЛА

В петербургском аэропорту «Пулково» задерживаются на вылет несколько рейсов. Так, рейс №4 243 в Казань вылетит в 10:05 вместо 8:35. Также задержан самолет в Иркутск (вылет в 10:30, а не в 00:30, как ожидалось ранее), а рейс в Томск вылетит на 8,5 часа позже (в 9:45). Такие данные следуют из онлайн-табло.

В 9:25 вместо 1:45 вылетит рейс Санкт-Петербург — Уфа, а рейс в Москву задержали на 11 часов (вылет назначен на 15:20).

При этом вечерние рейсы на вылет, в том числе в столицу Татарстана, пока планируют отправиться по расписанию.

В свою очередь, рейсы на прилет в питерский аэропорт прибудут по расписанию без задержек и изменений.

Ранее промзона в Ленобласти подверглась атаке БПЛА. Средства ПВО отражают атаку беспилотников в небе над Киришским районом, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Он уточнил, что военные уничтожили более 20 дронов. «По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Дрозденко в Max.

Никита Егоров