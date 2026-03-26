МЧС Татарстана предупредило об опасности выхода на лед

Спасатели заявили, что лед уже не выдерживает вес человека, а за выход на лед толщиной менее 7 см предусмотрен штраф до 2 тыс. рублей

Главное управление МЧС России по Татарстану предупредило жителей об опасности выхода на лед весной. Толщина льда на водоемах уже не способна выдержать вес человека, а вскрытие рек ожидается в ближайшее время. Об этом сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах Регина Гаязова.

Накануне на Волге у Тетюшей четверо рыбаков оказались отрезаны от берега из-за промоин. Спасатели ЗПСО №1 доставили их на берег на судне на воздушной подушке. Мужчинам грозит штраф: за выход на лед толщиной менее семи сантиметров он составляет до двух тысяч рублей.

По данным МЧС, в сезон 2024—2025 годов на водоемах региона погибли девять человек, спасены 24. В период весеннего таяния льда погибли шесть человек, спасены 16, в том числе двое детей.

Для профилактики происшествий организовано дежурство на 10 спасательных постах, а также работают 202 мобильные патрульные группы общей численностью 217 человек. Под контролем находятся 102 места массового выхода людей на лед.

Спасатели рекомендуют рыбакам завершить сезон подледной рыбалки, не собираться большими группами на льду и брать с собой спасательные средства, например шнур длиной 12—15 метров и спасательный жилет. Родителей также просят не отпускать детей к водоемам без взрослых.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане начали весенние ледовзрывные работы на реках.

Ариана Ранцева