МОК запретил трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях

К женским дисциплинам допустят только биологических женщин, что будет определяться тестом на наличие гена SRY

Фото: Реальное время

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение запретить трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба организации, пишет ТАСС.

Согласно новой политике, право выступать в женских дисциплинах на Олимпийских играх и других мероприятиях МОК будут иметь только биологические женщины. Определение будет проводиться на основании теста на наличие гена SRY.

Как отметили в организации, правило будет применяться начиная с Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелес. Решение распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

В МОК заявили, что новая политика основана на экспертных оценках и направлена на обеспечение справедливости, безопасности и честности соревнований среди женщин. При этом она не имеет обратной силы и не распространяется на любительские и рекреационные спортивные программы.

Ариана Ранцева