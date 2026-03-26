В центре Казани частично перекроют движение до конца года
Причина — строительство нового ЖК
В Казани частично перекроют движение по ул. Спартаковской в районе дома №14, а также ул. Суконной, в частности на участке от ул. Спартаковской до ул. Ново-Песочной и от ул. Ново-Песочной до ул. Островского. Ограничения будут действовать до 30 декабря 2026 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии.
Согласно документу, причиной введения ограничений станет строительство нового ЖК в Казани, который возведут на ул. Островского.
Ранее сообщалось, что движение на улице Фучика в Казани ограничат на год из-за строительства метро.
