В центре Казани частично перекроют движение до конца года

Причина — строительство нового ЖК

Фото: Артем Дергунов

В Казани частично перекроют движение по ул. Спартаковской в районе дома №14, а также ул. Суконной, в частности на участке от ул. Спартаковской до ул. Ново-Песочной и от ул. Ново-Песочной до ул. Островского. Ограничения будут действовать до 30 декабря 2026 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии.

Согласно документу, причиной введения ограничений станет строительство нового ЖК в Казани, который возведут на ул. Островского.

Никита Егоров