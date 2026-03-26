Замминистра МВД по РТ: «Мы ориентированы на то, что мигранты будут прибывать»

В Татарстане за первые месяцы года выдворено больше нелегальных мигрантов, чем год назад

За первые месяцы 2026 года количество выдворенных из Татарстана иностранных граждан увеличилось вдвое — до 800 человек, причем более половины случаев (429) связано с аннулированием разрешения на временное проживание и вида на жительство. При этом число преступлений, совершенных мигрантами, сократилось на 41,2% — за два месяца было расследовано 77 преступлений, где преобладающим видом правонарушений остаются кражи как в отношении самих иностранцев, так и совершаемые ими. Подробнее о том, как сейчас обстоят дела с мигрантами, — в материале «Реального времени».

Из Татарстана выдворили в два раза больше мигрантов

За первые месяцы 2026 года 800 иностранных граждан были выдворены с территории Татарстана за нарушение миграционного закона. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Речь идет в том числе об аннулировании разрешений на временное проживание и видов на жительство (429 случаев). Такие цифры озвучил замминистра МВД по РТ по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Денис Дзьоник.

Всего в текущем году к «административке» привлекли около 4 тысяч мигрантов, из которых 2 тысячи — за нарушение режима пребывания. Например, недавно по программе «Нелегальный мигрант» сотрудниками МВД Татарстан за три дня было выявлено более 500 нарушений: 101 случай незаконного пребывания на территории России, 68 фактов незаконной трудовой деятельности, 241 нарушение режима пребывания, 76 нарушений со стороны принимающей стороны, 27 случаев неправильного оформления документов и 62 нарушения со стороны работодателей.

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом полковник полиции отметил «положительную динамику по фактически всем направлениям», даже несмотря на существующую нагрузку на сотрудников. Ранее эта тема поднималась и в экспертно-криминалистическом центре МВД по Татарстану. Тогда начальник центра Анас Мухаметзянов отмечал, что республиканскому центру не хватает около 60 сотрудников.



— Нагрузка на сотрудников достаточно высока, все вы это прекрасно понимаете, что задач достаточно много, — подтвердил Дзьоник.

В основном крадут мигранты и у мигрантов

Если количество выдворений увеличилось в два раза, то количество преступлений, связанные с иностранными гражданами, в Татарстане сократилось почти в два раза. За первые два месяца 2026 года было расследовано 77 преступлений, совершенных 69 иностранными гражданами, что на 41,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Говоря о характере преступлений, Дзьоник отметил, что не всегда они связаны с нарушениями со стороны мигрантов, иногда жертвами становятся и они сами. Замминистра уточнил, что в этой сфере работы МВД «важна своевременная раскрываемость и реакция на преступление, вызывающего общественный резонанс», и в пример таким он назвал преступления, связанные с половой неприкосновенностью. Несмотря на особую остроту таких случаев, преобладающим видом правонарушений является далеко не это:

— Основным элементом совершаемых преступлений является кража, как в отношении преступлений в отношении мигрантов, так и совершаемых мигрантами, — рассказал Дзьоник.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сейчас в Татарстане продолжает сокращаться общее число преступлений: их стало меньше почти на 16%, особенно сокращаются правонарушения со стороны мигрантов — преступность среди них составила всего 4% от общей массы. Поэтому сокращение преступлений с начала года с их стороны выглядит вполне логично.

— Что касается снижения преступлений, то это очевидный плюс. Мы на сегодняшний день фиксируем определенное снижение по ряду преступлений, но говорить о том, что у нас какие-то существенные изменения (относительно прошлого года) — я бы преждевременно не стал, оценка ситуации у нас будет по итогам квартала, — заявил Денис Дзьоник.

«Мы ориентированы на то, что мигранты будут прибывать»

Наверно, одним из самых объемных блоков в миграционной политике можно назвать работу с трудовыми мигрантами. Так, в четвертом квартале 2025 года Татарстан занял пятое место в России по количеству привлеченных иностранных трудовых мигрантов: регион обеспечил 2,2% от общего числа мигрантов в стране, численность которых насчитывается в 201,6 тысячи человек.

По данным Дзьоника, в текущем году в республику уже въехало более 43 тысяч иностранных граждан, большинство из которых — трудовые мигранты и студенты. За этот период было оформлено уже около 7 тысяч патентов для работы, что соответствует данным аналогичного периода прошлого года — 7027 человек, — а также 1 463 разрешения на работу для граждан из визовых стран.

— Известно, что Российская Федерация в целом, и Татарстан в частности являются экономически привлекательными для мигрантов, поэтому мы ориентированы на то, что мигранты будут прибывать, — заявил Денис Дзьоник.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Можно, как сказал замминистра, «смело подчеркнуть», что сейчас Татарстан занимает 3 место по количеству прибывающих иностранных граждан как с точки зрения статистики, так и реального положения дел. Большинство прибывающих иностранных граждан — это трудящиеся мигранты из стран СНГ, с которыми республика на данный момент работает по трудовым мигрантам. В их число традиционно входят Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и Киргизия. Среди них и граждане Белоруссии с Арменией. Помимо этого, как отметил полковник, республика активно работает и визовыми мигрантами.

— На сегодняшний день общая ситуация, связанная с прибытием граждан из Индии или Китая, имеет место на увеличение, — поделился Дзьоник. Зачем нужны индийские специалисты, как российские и татарстанские компании справляются с задачей преодоления культурных и бытовых различий и чем санскрит похож на русский язык — в материале «Реального времени».

По словам замминистра, в республике особое внимание уделяется поддержке квалифицированных работников, в частности, медицинских специалистов, которые после окончания вуза могут претендовать на получение вида на жительство. Также среди наиболее востребованных специальностей в сфере привлечения мигрантов — строительные профессии и направления, связанные с промышленным производством, включая электросварку.

На стройки нужны трудовые мигранты, но иногда их привозят нелегально

При этом именно стройки в итоге оказываются эпицентром нелегальной миграции. Так, недавно на казанской стройке обнаружили девять нелегальных мигрантов. Еще 29 были обнаружены в Татарстане на стройке жилого комплекса, предприятии общественного питания и в автосервисе.

В этом году полиция возбудила 43 уголовных дела из-за того, что иностранцев фиктивно регистрировали по месту пребывания, а еще более 400 работодателей получили наказание за то, что наняли нелегальных работников или слишком поздно сообщили о приеме иностранцев на работу — среди этих нарушений 267 случаев связаны именно с опозданием с уведомлениями



По мнению замминистра, наблюдается тенденция к ужесточению санкций за организацию нелегальной миграции, однако важно соблюдать баланс между усилением ответственности и созданием условий для интеграции иностранных граждан в культурную среду региона, в частности, Татарстана.

— Важно понимать следующее: с одной стороны контроль за миграцией — это необходимые условия для функционирования общей ситуации в экономике, и в то же время, иностранные граждане — это элемент экономики, которая привносит должную деятельность как по линии строительных объектов, так и общепита, производств и так далее, — заключил Денис Дзьоник.