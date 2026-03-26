ДОМ.РФ получит в управление 12 га земли и 52 тыс. кв. м зданий

Объекты расположены в 14 регионах, включая памятники истории и архитектуры, построенные в период с середины XIX века по 1930-е годы

ДОМ.РФ получит в управление дополнительно 12 гектаров земли и более 52 тыс. кв. м зданий и сооружений в 14 регионах России. Об этом сообщает компания.

Среди объектов, которые позже будут реализованы на торгах, восемь имеют статус объектов культурного наследия. Это жилые дома, административные и инженерные сооружения, построенные с середины XIX века до второй половины 1930-х годов.

По словам заместителя генерального директора ДОМ.РФ Дениса Филиппова, среди объектов — памятники истории и архитектуры в Башкортостане, Калининградской области, Санкт-Петербурге, Свердловской, Тверской и Ярославской областях. В их числе: здание полицейского управления 1928 года в Советске, гостиница «Мадрид» в Екатеринбурге и особняк барона Александра Штиглица в Санкт-Петербурге.

Для восстановления и современного использования объектов новые собственники смогут привлечь льготное кредитование по ставке 9% годовых, для открытия гостиницы категории не менее «три звезды» — 6%. Все активы будут выставлены на открытые торги для строительства жилья, создания гостиниц, общественных и деловых пространств, отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Ранее «Реальное время» писало, что ЦБ предлагает не пускать недобросовестных застройщиков на рынок ИЖС.

Ариана Ранцева