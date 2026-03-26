Президент Ирана поблагодарил Россию за поддержку
Масуд Пезешкиан опубликовал сообщение на русском языке в соцсети X
Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил правительство и народ России за поддержку. Соответствующее сообщение он опубликовал на русском языке в социальной сети X.
В своем посте Пезешкиан отметил, что послания президента России Владимира Путина и поддержка российского народа вдохновляют Иран. — От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России, — написал он.
Ранее «Реальное время» писало, что МИД РФ требует прекратить удары по иранской АЭС «Бушер».
