Президент Ирана поблагодарил Россию за поддержку

20:54, 26.03.2026

Масуд Пезешкиан опубликовал сообщение на русском языке в соцсети X

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил правительство и народ России за поддержку. Соответствующее сообщение он опубликовал на русском языке в социальной сети X.

В своем посте Пезешкиан отметил, что послания президента России Владимира Путина и поддержка российского народа вдохновляют Иран. — От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России, — написал он.

Ранее «Реальное время» писало, что МИД РФ требует прекратить удары по иранской АЭС «Бушер».

Ариана Ранцева

Читайте также