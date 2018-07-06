Комитет Госсовета РТ поддержал законопроект по повышению пенсионного возраста

Комитет Госсовета РТ по социальной политике принял постановление, в котором поддерживается концепция федерального законопроекта о повышении пенсионного возраста. Оно будет направлено в Госдуму.

В целом, как отметили депутаты, у любого вопроса, как и у медали, есть две стороны, но поскольку принятие решения неизбежно, нужно попытаться нивелировать возможные социальные последствия. В Госсовете также считают, что принятие такого законопроекта возможно только при разработке дорожной карты по решению возникающих проблем.

Решительно против нововведений выступили депутаты фракции КПРФ Хафиз Миргалимов и Артем Прокофьев, а также Руслан Юсупов, представляющий партию ЛДПР. Основные их доводы — граждане просто не доживут до пенсии, поскольку смертность среди трудоспособного населения, к сожалению, не уменьшилась. Также против высказалась уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская, которая считает, что увеличение пенсионного возраста для женщин на 8 лет против пяти у мужчин является признаком гендерной дискриминации, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.



Напомним, что Госдума РФ осенью примет законопроект о повышении пенсионного возраста: до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.