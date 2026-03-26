Руководитель проектов ПАО «КАМАЗ» Визингер умер на 68-м году жизни

Он работал над передовыми проектами, связанными в том числе с импортозамещением

Руководитель проектов ПАО «КАМАЗ» Альберт Визингер умер на 68-м году жизни в среду, 25 марта. О его смерти сообщила пресс-служба татарстанского автопроизводителя в телеграм-канале.

— За годы работы в компании Альберт Визингер внес большой вклад в развитие производства, технологий и модельного ряда продукции. С 2011 года он занимался анализом и реализацией проектов КАМАЗа, сначала в рамках оказания консультационных услуг, а с 2013 года стал руководить проектом «Кабина», — говорится в сообщении.

Позже Визингер работал над передовыми проектами ПАО «КАМАЗ», которые были связаны с увеличением производственно-экономической эффективности, освоением новых продуктов и технологий, импортозамещением.

— Высокий профессионализм, большой опыт, отличные организаторские способности позволяли ему достигать высоких результатов на каждом этапе яркого профессионального пути. В 2018 году Альберт Визингер был награжден медалью Республики Татарстан «За доблестный труд», — отметили в компании.

Никита Егоров