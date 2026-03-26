Путин поручил снизить «бумажную нагрузку» на бюджетников

Речь идет о врачах и педагогах, также власти продолжат снижать административные барьеры для бизнеса

Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей и сделал ряд заявлений о состоянии экономики, роли бизнеса и ситуации в мире.

Президент отметил, что доверительное сотрудничество государства и бизнеса сегодня особенно важно. По его словам, России удается сохранять макроэкономическую стабильность, несмотря на действующие ограничения.

Глава государства также заявил, что все бюджетные обязательства перед гражданами будут выполнены. При этом государство продолжит снижать административные барьеры для бизнеса, в том числе за счет развития электронных сервисов.

Кроме того, Владимир Путин поручил сократить «бумажную нагрузку» на работников бюджетной сферы, включая врачей и педагогов.

Президент также затронул международную повестку. Он отметил, что последствия конфликта на Ближнем Востоке пока трудно спрогнозировать, а текущая ситуация в мире, по его словам, показывает последствия отказа от суверенитета. Путин подчеркнул, что без суверенитета невозможно защищать фундаментальные интересы государства.

По его словам, первые результаты новой национальной модели ведения бизнеса планируется рассмотреть перед Петербургским международным экономическим форумом этого года.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан вошел в топ регионов России по доле предпринимателей креативного бизнеса.

Ариана Ранцева