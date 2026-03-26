Межпарламентский диалог с США начнется впервые с 2014 года

Российская делегация нацелена на выстраивание механики дальнейшего взаимодействия и ритма контактов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов прокомментировал цели российской депутатской делегации, прибывшей в США 25 марта, сообщает РБК.

По его словам, встреча с представителями конгресса состоится в ближайшее время в Институте мира США, названном в декабре 2025 года в честь президента Дональда Трампа. Чернышов отметил, что делегация готовится к встрече «с высокими ожиданиями, но без иллюзий, опираясь исключительно на свои аргументы».

Он подчеркнул, что межпарламентский диалог фактически не велся с 2014 года, поэтому делегаты «начинают с нуля». Основная задача российской стороны — выстроить понятную механику дальнейшего взаимодействия и задать нормальный ритм контактов с обязательным соблюдением интересов России и ее граждан.



Ариана Ранцева