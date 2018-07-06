Путин официально назначил прокурором Удмуртии Артема Николаева
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ряда представителей правоохранительных органов. В том числе глава государства утвердил Артема Николаева на посту прокурора Удмуртии.
Согласно документу, Николаев назначен на 5 лет.
Напомним, что в апреле этого года Госсовет Удмуртии утвердил кандидатуру Николаева. Ранее прокурор работал в Татарстане.ОбществоВласть Удмуртия
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