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Путин официально назначил прокурором Удмуртии Артема Николаева

13:07, 06.07.2018
Путин официально назначил прокурором Удмуртии Артема Николаева
Фото: prokrt.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ряда представителей правоохранительных органов. В том числе глава государства утвердил Артема Николаева на посту прокурора Удмуртии.

Согласно документу, Николаев назначен на 5 лет.

Напомним, что в апреле этого года Госсовет Удмуртии утвердил кандидатуру Николаева. Ранее прокурор работал в Татарстане.

ОбществоВласть Удмуртия
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