Спорные вопросы технологического присоединения в водоснабжении: взгляд эксперта

Ведущий юрисконсульт ТГК-16 разбирает проблемные моменты этого процесса

Фото: Динар Фатыхов

Технологическое присоединение к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения регулируется законом достаточно подробно. Однако в практике иногда возникают спорные ситуации, связанные с присоединением к сетям не просто потребителей, а организаций водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), выполняющих одновременно роль исполнителя и потребителя. Ведущий юрисконсульт АО «ТГК-16» Венера Гайнетдинова в авторской колонке разбирает ключевые проблемные вопросы, которые пока остаются вне ясного правового регулирования.

Как происходит строительство и передача сетей при подключении к ВКХ

Процедура подключения нового объекта к сетям водоснабжения проходит в несколько этапов:

выдача технических условий с указанием возможностей и сроков подключения;

направление заявления о подключении исполнителю — организации ВКХ;

заключение договора на присоединение;

выполнение технических работ;

подписание акта о подключении.

При этом возникает необходимость проведения архитектурно-строительного проектирования, строительства или реконструкции сетей.

При подключении к водоснабжению нового здания необходимо построить трубу от центральной трубы организации ВКХ до этого нового здания. Это строительство может осуществить сам потребитель, но потом он должен передать эту трубу организации ВКХ.

Закон предусматривает, что все построенные и реконструированные объекты системы водоснабжения должны передаваться профессиональному участнику рынка — организации ВКХ. Это позволяет создать единый правовой режим владения и ответственности за надежность и качество водоснабжения. Разделение собственности на участки сетей между разными субъектами неэффективно и затрудняет тарифное регулирование, поскольку каждый собственник требует отдельного тарифа за обслуживание.

Что делать, если «потребитель» — оператор?

Ситуация усложняется, если «потребителем» является сама организация ВКХ, имеющая статус профессионального участника рынка и собственные сети. В этом случае возникают ключевые вопросы:

Нужно ли включать стоимость строительства в плату за технологическое присоединение? Если строительство нового участка сети осуществил именно «потребитель» — организация ВКХ, а основной исполнитель-оператор сети не нес эти расходы, то вопрос справедливости включения затрат потребителя в плату за техприсоединение вызывает сомнения. Государственный орган требует расчеты с включением всех расходов, но это может быть необоснованно, поскольку второй участник рынка финансово не вкладывался.

Обязательна ли передача построенных сетей исполнителю? В случае когда «потребитель» — тоже профессиональный участник рынка ВКХ, у него есть свой статус, собственная инфраструктура и ресурсы для эксплуатации сетей. При этом такие сети часто располагаются на его земельном участке.

В существующем законодательстве процедура присоединения рассчитана на классическую схему — гражданин или организация подключаются как конечные потребители. Законодатель не дал однозначных ответов на ситуации, когда и исполнитель, и потребитель одновременно являются профессиональными операторами и собственниками сетей. Это создает правовую неопределенность в вопросах оплаты, передачи собственности на сети и регулирования ответственности. Практика показывает, что в таких случаях госорган отказывает в установлении платы, что, в свою очередь, тоже является незаконным действием.

Законодательство формально охватывает общий порядок техприсоединения, но не учитывает специфику сложных отношений между профессиональными участниками рынка. Включение расходов на строительство в плату техприсоединения при фактической его оплате «потребителем» — организацией ВКХ — требует отдельного юридического и экономического анализа. Для эффективного решения спорных вопросов необходимы дополнительные нормативные разъяснения или изменения в законодательстве, которые учтут специфику таких взаимосвязанных отношений.

Решение этих проблем важно для развития централизованных систем водоснабжения и требует совместных усилий органов регулирования и участников рынка для достижения прозрачности и правовой определенности.