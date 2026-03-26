Суд Челнов арестовал мужчину на 5 суток за нападение на флаги КАМАЗа

Зиангиров вырывал праздничные флаги с мостов и оказывал неповиновение полиции

Фото: Динар Фатыхов

22 марта 2026 года Зиангиров Р.Р. на мосту между поселками ГЭС и ЗЯБ вырывал праздничные флаги с символикой «50 лет КАМАЗ» и выбрасывал их в реку. На требования сотрудников полиции прекратить действия мужчина не реагировал, проявлял агрессию, размахивал руками и нецензурно бранился, отказавшись подчиняться законным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба Набережночелнинского городского суда.

На судебном заседании, проведенном в режиме видеоконференции, Зиангиров согласился с обстоятельствами, изложенными в протоколе.

26 марта 2026 года суд признал его виновным в административном правонарушении по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законным требованиям сотрудника полиции») и назначил наказание в виде административного ареста на 5 суток. Постановление в законную силу пока не вступило.

Ариана Ранцева