«Чего вы ждете? Когда еще один ребенок не вернется домой?»

В Госдуме обсудили безвозвратный отлов собак, в Татарстане действуют компромиссные меры

Накануне в Госдуме вновь собралась рабочая группа по совершенствованию законодательства по защите граждан от нападения бездомных животных. Мать, потерявшая ребенка, потребовала ввести безвозвратный отлов по всей стране, но регионы пока не торопятся идти на эти меры. Причина кроется в нехватке бюджетных средств, регионам придется выделять больше денег на отлов, содержание собак в приютах и их умерщвление. Что еще мешает решить проблему нападения собак на улицах — в материале «Реального времени».

Против собак ввели одно ограничение — по выгулу

27 детей в прошлом году стали жертвами нападений агрессивных собак, говорили накануне в Госдуме на очередном заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства по защите граждан от нападения бездомных животных.

28 ноября 2025 года в поселке Васильево Зеленодольского района стая собак напала на девятилетнюю девочку Варвару Блохину, которая спустя несколько дней скончалась.

Межфракционная парламентская группа возобновила в этом году законотворческую деятельность по изменению федерального законодательства, связанного с обеспечением защиты от бездомных собак. Ее создали год назад по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина. На фоне участившихся инцидентов с пострадавшими детьми он высказался за усиление ответственности владельцев собак и местных властей и в феврале этого года продлил деятельность группы.

За время работы парламентарии разработали пакет из 22 законопроектов, сообщила на заседании глава группы Нина Останина. Правда, путевку в жизнь получил пока лишь один — одобрены поправки к закону №498 «Об ответственном обращении с животными», запрещающие выгуливать потенциально опасных собак нетрезвым людям и детям до 16 лет. Фактически это стало первой «правкой» положений этого ФЗ, который не раз подвергался серьезной критике.

По словам Нины Останиной, уже подготовлены и одобрены еще пять законопроектов, направленных на изменение базовых положений. Ими вводится понятия «экстраординарная ситуация», «пункт содержания беспризорных собак» и «безвозвратный отлов бездомных собак». Суть сводится к тому, что если отловленную собаку не забрали из приюта и она проявляет немотивированную агрессию, то ее подвергают умерщвлению.

Правда, реально защитить людей от нападений беспризорных собак могут региональные власти, которые наделены правом самостоятельно определять режим борьбы с опасными животными. До утверждения поправок регионам дали право самим вводить безвозвратный отлов. Он в том числе действует в Москве, а также в Астраханской и Оренбургской областях. Теперь это предлагается закрепить в ФЗ №498 и одновременно перенести в региональные законы. Но не все с этим соглашаются. По словам Нины Останиной, в прошлом году их закрепили 35 из 89 регионов России, еще 11 субъектов готовят.

Тем временем печальных инцидентов меньше не становится. «17 февраля 2026 года в СНТ «Ромашка» в Омской области загрызли 10-летнего ребенка. В Волгоградской области в поселке Горьковском уличные чипированные собаки напали на 9-летнюю девочку, которая возвращалась из школы. Нападение произошло вблизи учебного заведения. В Орловской области стая бездомных собак напала на девочку, трагедии избежать удалось благодаря взрослым, которые отогнали псов. Это происходило вблизи детского сада», — привела примеры Останина.

Интересно, что ни одного случая ЧП из Татарстана не приводилось, не упомянули ни трагедию с Варварой Блохиной, ни гибель Жанны Хусаиновой в Самосырово также в результате нападения собак.

Больше всего Нину Останину возмутило, как бешеные собаки помешали первенству чемпионата России по лыжным гонкам, проходившего на Сахалине в марте этого года. Две спортсменки врезались в собак и упали, в результате чего одна сошла с дистанции, а вторая лишилась призового места. Власти Сахалина приняли решение оградить стадион забором от животных.

«Колючей проволокой можно все оградить. Собак-то щадим, а когда людей будем защищать?» — с иронией заметила Нина Останина, имея в виду то, что местные власти так и не могут принять законодательные акты по борьбе с беспризорными животными.

— Эти общероссийские соревнования прославили на всю страну. Куда дальше ехать-то? — развела руками Нина Останина.

Требовал принятия эффективных мер и заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Нурбаганд Нурбагандов: «А вы говорите, как объяснить ребенку, что нельзя подходить к безнадзорной собаке? Так не он подходит, а на него нападают всей стаей».

«Прошу немедленного введения безвозвратного отлова по всей стране»

Приехала на заседание парламентской группы Госдумы молодая мама Елена Кривошеина, потерявшая 10-летнего сына четыре месяца назад. Трагедия случилась в СНТ под Красноярском. «Моего младшего сына загрызли бродячие собаки. Я не могу принять и поверить в то, что в нашей великой стране в XXI веке возможно такое. Уверена, мой Витя погиб не из-за роковой случайности, а из-за системного бездействия властей и смертельных изменений в законодательстве», — резко сказала она.

Елена Кривошеина напомнила, что до 2010 года охотники были обязаны отстреливать бродячих собак как вредных животных. После внесения поправок в ФЗ №498 эту обязанность отменили. Затем беспризорных собак и вовсе переименовали — их стали называть животными без владельцев. С 2018 года в стране стала применяться процедура ОСВВ, то есть «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат». Отловленных собак стали кастрировать, чипировать и возвращать в место отлова, чтобы они сдерживали рост популяции. Вместо этого получился взрывной рост числа бездомных собак, потому что кастрировать и привить всех не удалось.

— Кто владелец полудиких собак? Так называемая программа ОСВВ — это антинаучный эксперимент над людьми, который приводит к смертям. В законе нет работающего механизма регулирования численности бродячих собак, — раскритиковала Кривошеина «гуманные» поправки к ФЗ №498 «Об ответственном обращении с животными».

Теперь предлагается вернуться к прежнему режиму контроля. Законопроект о безвозвратном отлове был внесен еще в феврале 2025 года, но так и не был принят. «Чего вы ждете? Когда еще один ребенок не вернется домой? Требую, чтобы закон о безвозвратном отлове был принят, и не после выборов, а сейчас. Каждый месяц промедления — это чья-то жизнь», — подчеркнула мама погибшего мальчика.

Зоозащитники-гастролеры отменяют региональные акты о безвозвратном отлове

В ходе обсуждения выяснилось, что регионы не торопятся вводить новые законодательные нормы. Одна из причин — нехватка средств на выполнение обязательств. По словам члена рабочей группы Александра Дубровинского, территория регионов больше, чем Москвы, и отлов беспризорных собак потребует гораздо более значительных бюджетных вливаний. В качестве предложения он допустил возможность перекладывания расходов на федеральный уровень, но регионы должны закрепить эти нормы в своем законодательстве.

Татарстан не вошел в число 35 регионов, которые согласились ввести безвозвратный отлов бездомных собак. Как сообщили в Комитете по экологии и природопользованию Госсовета РТ, в республике внедрена компромиссная норма об экстраординарной ситуации (введена после трагедии в Васильево) — при ее возникновении на территории региона (или отдельного муниципалитета) вводится режим умерщвления. То есть собак отстреливают с помощью дротиков с ветеринарным препаратом, и если хозяин не объявится, то животное усыпляют навсегда. Это пограничная норма избавляет от судебных исков.

Оказывается, зоозащитники-гастролеры ездят по регионам и через суд добиваются отмены региональных законов. Как сообщил представитель властей Красноярского края, в конце прошлого года были приняты поправки к региональному закону об обращении с животными, включающие «мероприятия по умерщвлению животных без владельцев в пунктах временного содержания». Они вступили в силу с 1 марта 2026 года. Однако зоозащитники подали четыре иска в суд по оспариванию действующего законодательства края «в части животных без владельцев» и выступили против умерщвления животных.

Как выяснилось, с таким противодействием столкнулись и другие регионы. Основанием для отмены является то, что основные положения федерального закона №498 об ОСВВ продолжают действовать, поэтому регионы не вправе отступать ни вправо, ни влево. «Наши зоозащитники говорят: «Мы выпустим 1 200 собак на улицу, понимаете? Выпустим их к вашим детям», — добавила представитель Красноярского края.

По окончании регионам посоветовали руководствоваться положениями законов Астрахани и Оренбурга, которые устояли в судах под натиском зоозащитников. Будет ли переписан федеральный закон №498, так и осталось неясным.