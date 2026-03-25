Мантуров провел заседание комиссии по борьбе с контрафактом

Обсуждались меры против нелегальных лекарств, стройматериалов и никотинсодержащей продукции

Денис Мантуров провел заседание государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Участники обсудили меры по пресечению распространения контрафактных лекарств, строительных материалов и никотинсодержащей продукции, сообщает правительство России.

Одним из ключевых механизмов борьбы с контрафактом на фармацевтическом рынке названа система цифровой маркировки. По словам первого вице-премьера, за пять лет ее применения доля фальсифицированных лекарственных средств практически сведена к нулю, а количество продаж просроченных препаратов сократилось в три раза.

Система регулирования продолжает совершенствоваться. Госкомиссия работает над улучшением механизмов блокировки сайтов, через которые продаются некачественные медицинские изделия, а также над расширением перечня индикаторов риска для контрольных органов.

Отдельное внимание уделили борьбе с контрафактной продукцией в строительной отрасли. Как сообщил Денис Мантуров, в Государственной Думе Российской Федерации проходит процедуру утверждения законопроект о возврате государственного контроля за рядом строительных материалов, включая цемент.

Кроме того, в текущем году планируется ввести цифровую маркировку кабельной продукции, радиаторов, пластиковых труб и оптоволокна. Предполагается, что после утверждения соответствующих актов Росстандарт сможет выстраивать контрольную деятельность на основе больших данных системы маркировки.

На заседании также рассмотрели ситуацию на рынке никотинсодержащей продукции. Госкомиссия утвердила комплекс системных и первоочередных мер, направленных на сокращение нелегального сегмента в этой сфере.

Ранее «Реальное время» писало, что таможенная служба России внедряет в свою работу СПОТ.

Ариана Ранцева