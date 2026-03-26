Архитектор Валеева показала эскизы центра стрельбы из лука в Казани

В подборке увидели минималистичные интерьеры

Главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» (ТИГП) Елена Валеева поделилась эскизами внутреннего интерьера будущего центра стрельбы из лука в Казани. Открытие центра запланировано на конец лета.

Как написала Валеева в своем телеграм-канале, в подборке они с коллегой Лизой Слимовой увидели минималистичные интерьеры с деликатными цветовыми акцентами — это цвета олимпийских колец. Она отметила, что в олимпийской стрельбе из лука используют стандартную мишень из 10 концентрических колец, разбитых на 5 цветных зон, а цвета эти как раз как у олимпийских колец.

— Только каждый цвет повторяется дважды, а на официальной мишени вместо зеленого используется белый, — добавила Валеева в посте.

В центральном холле организуют зону ожидания с традиционными местами для регалий спортсменов, здесь же разместят стилизованную стальную мишень. Данный арт-объект показывали в сентябре при закладке камня этого центра, напомнила Валеева. Кроме того, при главном входе в здание установят скульптуру с двумя лучниками-юниорами.

Никита Егоров