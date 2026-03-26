Канада внесла 100 судов в санкционные списки против России

МИД страны заявил, что мера направлена на усиление борьбы с уклонением от действующих ограничений

Канада внесла в санкционные списки 100 судов в рамках ограничительных мер против России. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Канады, опубликованном на сайте правительства страны, пишет РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что решение принято для усиления мер против уклонения России от санкций. «Чтобы еще больше укрепить наши меры по противостоянию уклонению России от санкций, Канада внесла еще 100 судов в свой санкционный список», — говорится в сообщении.

В России ранее заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое западные государства начали усиливать несколько лет назад. В Москве также отмечали, что на Западе звучат мнения о неэффективности антироссийских санкций.



Ариана Ранцева