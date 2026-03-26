В Татарстане сократилось количество аптек

Однако этот факт не мешает республике оставаться на 9-м месте по их числу среди регионов

В Татарстане меньше аптек, чем в Башкирии и Нижегородской области



По данным исследования RNC pharma, в январе текущего года в Татарстане стабилизировалось количество аптечных учреждений относительно аналогичного периода 2025 года после несколько месяцев падения этого показателя. Так, в республике на данный момент начитывается 2,08 тысячи аптек с отрывом от результатов прошлого года на 4 штуки.

При этом в ноябре и декабре 2025-го количество объектов было выше — 2,09 тысячи, хотя и наблюдалось падение по 50 аптек в месяц относительно аналогичных месяцев в 2025 году.

Тем не менее республика уже который месяц сохраняет девятую позицию в рейтинге регионов по количеству аптечных точек. Ее опережают только два соседа — Нижегородская область (8-е место и 2,18 тысячи) и Башкирия (7-е место и 2,26 тысячи). При этом самая высокая обеспеченность аптеками среди этих регионов у Нижегородской области — 7,2 аптеки на 10 тысяч населения.



Регион количество населения, чел количество аптек всего, шт количество аптек на 10 тысяч населения, шт Башкирия 4 046 000 2 260 5,6 Нижегородская область 3 039 000 2 180 7,2

Татарстан 4 019 000 2 090 5,2

Всего за первые два месяца текущего года в Татарстане было продано 17,1 млн упаковок лекарственных препаратов, что на 5,5% меньше результатов начала 2025 года. От этого падения фармрынок республики не пострадал: сумма продаж в стоимостном выражении выросла на 8,5% и достигла 7,1 млрд рублей за начало 2026-го. При этом вклад января в эти данные немного больше, чем февраля: за январь было продано 8,8 млн упаковок на сумму 3,6 млрд рублей, в феврале же — 8,3 млн упаковок на сумму 3,5 млрд рублей.

«Количество аптек на единицу населения в определенных местах Казани действительно зашкаливает»

В ситуации с уменьшением числа аптек нет ничего критичного, считает гендиректор компании «РеАгентство» Юрий Чикиров.



— Так, чтобы освободилось аптечное помещение, ну если только по единицам, на пальцах руки, и то это за период последних 5 лет. Допустим, где-то была аптека и она была расположена не в правильном месте. А вообще, количество аптек на единицу населения в определенных местах Казани действительно зашкаливает, — отметил Чикиров.

В том числе массовость ситуация не набирает и в период онлайн-продажи лекарств. Сейчас каждый четвертый россиянин покупает лекарства онлайн. Сохраняется высокое доверие к традиционным аптекам — приобретать лекарства в них предпочитают 73% покупателей.

Также, согласно недавней инициативе Минцифры, «Почта России» сможет продавать безрецептурные лекарственные препараты в своих отделениях. Отмечается, что такая мера особенно важна для жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов, где доступ к аптечным пунктам может быть ограничен. Все это, по мнению специалистов, не мешает существующим аптечным сетям.

