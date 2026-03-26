ДОМ.РФ планирует передать инвесторам около 800 объектов наследия

Гендиректор компании Мутко сообщил, что 140 объектов уже переданы, ещё 660 планируют подключить к восстановлению

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

ДОМ.РФ планирует передать инвесторам около 800 объектов культурного наследия для восстановления.

По словам генерального директора компании Виталия Мутко, около 140 федеральных объектов уже переданы инвесторам, планируется передать еще примерно 200 федеральных и 600 региональных объектов. Для реставрации предусмотрены механизмы субсидирования: при передаче памятников под гостиницы и бутик-отели банки будут выдавать кредиты под 6%, в остальных случаях ставка составит 9%.

Для малого и среднего бизнеса действует механизм «зонтичных поручительств» с участием корпорации МСП. Она выступает поручителем на сумму до 50% кредита. Уже выдано 14 кредитов предпринимателям, восстанавливающим объекты в Новгородской и Псковской областях.

Ранее «Реальное время» писало, что ДОМ.РФ получит в управление 12 га земли и 52 тыс. кв. м зданий.

Ариана Ранцева