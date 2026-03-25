Фермеры — властям: «Пропадает вера в то, что что-то решится, и это страшно»

На съезде фермерских хозяйств жаловались на невыносимое бремя от цифровых сервисов ФГИС и «вечный» диспаритет цен

В Казани состоялся Всероссийский съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. Почти 700 делегатов из 65 регионов РФ приняли участие в пленарном заседании форума, который прошел под председательством вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, президента АККОР Владимира Плотникова и вице-спикера Госсовета РТ Марата Ахметова. Больше всего жалоб от фермеров прозвучало в адрес многочисленных цифровых сервисов ФГИС, чье наполнение отнимает массу времени у людей, работающих на земле. «1,5 млрд рублей выделено на объединение двух ФГИС?! Когда же создадут ФГИС для подсчета чиновников?», — негодовал фермер из Новгородской области Виталий Старостин. А глава Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Челябинской области Ольга Пестрикова предупредила, что из-за конфликта на Ближнем Востоке есть «соблазн повысить экспортные пошлины на зерно и растительное масло, что может съесть всю нашу маржу». Подробнее — в материале «Реального времени».

«Простой способ — давить цены на прилавках, но это не выход»

Аграрии страны из года в год добиваются впечатляющего роста сельхозпродукции, но их доходы с каждым годом падают. Беспрецедентным в этом смысле оказался 2025 год: сельское хозяйство России произвело продукции на 10,63 трлн рублей, но понесло рекордные убытки более чем на 100 млрд рублей. Сельчане завалили страну зерном (был богатый урожай) молоком и тоннами мяса, а сами остались с долгами.

Эти загадочные парадоксы российской экономики давно удивляют российских фермеров, но впервые о перекосах в ценообразовании публично заговорили на Всероссийском съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России в Казани. «Вечную» проблему диспаритета цен, когда стоимость произведенной продукции не покрывает расходы на энергию, топливо и прочие расходы, пытается решить вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев — главный лоббист аграриев.

— Первая, к сожалению, нерешенная задача — это ценообразование на сельскохозяйственную продукцию и сырье, — начал он с самого главного. — В последние годы мы демонстрируем впечатляющий рост объемов производства, сравнимый с показателями советских времен. Однако доходы сельхозпроизводителей падают. В прошлом году, несмотря на физические объемы, российское сельское хозяйство понесло убытки на сумму более ста миллиардов рублей.

По оценке фермеров, их доходы за последние пять лет ежегодно снижаются. Если в 2022 году рентабельность была 26%, то в 2025 году только 10%.

Особенно его тревожит ситуация с такими традиционно прибыльными продуктами, как зерно и молоко. В последние годы заниматься растениеводством стало невыгодно. Из 15 культур прибыль приносят только подсолнечник, рапс, соя и лен, а вот пшеница приводит к убыткам. Хотя эти отрасли всегда были фундаментом не только производства, но и экономики сельского хозяйства России.

— Правительству РФ необходимо срочно разработать и внедрить систему мониторинга и контроля, чтобы обеспечить экономически обоснованные цены на основную сельскохозяйственную продукцию, — сообщил Алексей Гордеев.

И напомнил, что федеральный закон о развитии сельского хозяйства прямо обязывает государство осуществлять мониторинг индексов цен на сельхозпродукцию и промышленные товары, а также устанавливать тарифы.

Алексей Вангаев / realnoevremya.ru

— Понятно, что самый простой способ пытаться, грубо говоря, давить цены на прилавке. Проще просить аграриев: «Не повышайте цены», — критиковал он политику по искусственному сдерживанию цен. — Давайте посмотрим, а что получится? Не будет доходов — производство станет сокращаться.

Вице-спикер Госдумы предложил закрепить в резолюции съезда пункт о внедрении системы мер, которые обеспечат ответственность правительства РФ за стабильность цен на сельскохозяйственных рынках. Это поможет лоббистам из Минсельхоза РФ выдержать сопротивление со стороны экономического блока правительства.

150 тысяч деревень пустуют: как остановить деградацию сельских территорий

Алексей Гордеев высказался против стратегии пространственного развития, принятой правительством РФ в декабре 2024 года. В ее основу положено развитие городских агломераций, а сельские поселения обозначены новым термином «базовые населенные пункты». При этом почти половина сельских райцентров России выпала из зоны охвата новой программы. «Мы видим, назову наверное достаточно жестким словом, деградацию многих сельских населенных пунктов. В России 150 тысяч деревень и более 20 тысяч сел пустуют. В них не проживает постоянно ни одного человека», — сокрушался он.

Реальное время / realnoevremya.ru

Госдума намерена добиваться пересмотра стратегии социально-экономического развития сельских территорий. Как сообщил Алексей Гордеев, депутаты приняли решение обратиться к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением кардинально изменить подход к развитию села. Вместо концентрации на отдельных населенных пунктах предлагается сосредоточить внимание на сельских агломерациях, которые по сути охватывают каждый сельский район страны. «Именно эти агломерации должны стать ключевым объектом государственной социально-экономической политики», — отметил он.

«Хочу перебраться в Татарстан», или Как живут фермеры на северо-западе РФ

В отличие от старшего коллеги, и. о. председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов обрисовал идеальную картину состояния сельского хозяйства в республике.

— Почти миллион жителей проживают в сельской местности. Здесь сохраняются особый уклад жизни, культура, бережное отношение к народным традициям, обычаям и родному языку, — противопоставил он.

Расцвет на селе поддерживается серьезными бюджетными вливаниями. В прошлом году объем сельскохозяйственной продукции впервые превысил 400 миллиардов рублей, показав рост на 17,3% по сравнению с 2022 годом. Это позволило Татарстану занять четвертое место в России и первое в Приволжском федеральном округе. В республике действуют 2,6 тысячи фермерских хозяйств, почти 400 тысяч личных подсобных хозяйств и 420 сельскохозяйственных кооперативов. В прошлом году они произвели 40% от общего объема сельхозпродукции — это 160 миллиардов рублей, причем 30,8% пришлось на личные подсобные хозяйства. Ежегодно на поддержку направляется до 2 млрд рублей

— Честно говоря, хочу перебраться в Татарстан, — воскликнул фермер из Новгородской области Виталий Старостин, поднявшись на трибуну. И рассказал о жизни в «другой России» — это северо-запад РФ. Здесь затраты на производство сельхозпродукции равны себестоимости.

Он привел пример: субсидия на выращивание овощей составляет 27 копеек на кг. «Это не диспаритет цен, а целенаправленное уничтожение малых форм хозяйствования на селе», — однозначно оценил он.

Фермеры не справляются с падением закупочных цен на зерно и молоко. «На элеваторах области цены на пшеницу третьего класса снизились на 14%, на пшеницу четвертого класса — на 27%, на горох — на 30%, на лен — на 23%. Закупочная цена на молоко упала до 30 рублей за литр. «В то же время цены на материальные ресурсы растут», — негодовал фермер.

К примеру, трактор «Уралец» подорожал до 2,8 млн рублей. В результате закупки техники уменьшились в два—шесть раз, обеспеченность тракторами составила 44%, а зерноуборочными комбайнами — 29%. Иначе говоря, скоро будет нечем работать на земле, беспокоился он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Но больше всего фермеры устали от цифровизации. По его словам, заполнение ФГИС стоит на первом месте среди причин, из-за которых закрываются фермерские хозяйства. Особенно мелкие. «Мы многое можем пережить: низкие цены, нехватку техники, но цифровизацию многим просто не потянуть», — заявил Виталий Старостин.

Фермер еще в течение получаса рассказывал о бедах в сельском хозяйстве, не раз срывая аплодисменты зала. И подошел к неутешительному выводу: «Пропадает вера в то, что что-то решится. И это страшно»

У властей может быть соблазн поднять экспортную пошлину

Глава Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Челябинской области Ольга Пестрикова обратила внимание, что геополитические изменения на Ближнем Востоке и разрушение нефтегазовой инфраструктуры неизбежно приведут к росту цен на энергоресурсы и на продовольствие. По ее словам, рост мировых цен на продовольствие автоматически повлечет за собой введение, а затем и существенное увеличение экспортных пошлин на зерно и растительное масло. До сих пор экспортная пошлина на пшеницу равнялась нулю, но сейчас она постепенно растет, достигнув 135 рублей за тонну.



Реальное время / realnoevremya.ru

— Аграриям необходимо готовиться: у правительства РФ будет соблазн повысить экспортные пошлины на зерно и растительное масло, что может съесть всю нашу маржу, — призывала она взять под контроль переговорный процесс.

Пестрикова считает допустимой точку отсечения пошлины минимум на 20%. «Если же через пошлины у нас заберут всю маржу, большинство хозяйств не доживет до следующего возможного пика мировых цен. Отрасль в целом будет стагнировать, что повлечет за собой ряд негативных последствий: отсутствие спроса на новую технику и технологии, низкую загрузку перерабатывающих мощностей, массовые банкротства и проблемы в банковской системе», — предрекала она негативные последствия.