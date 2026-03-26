Костин ожидает снижения ставки ЦБ до 12% к концу 2026 года
Глава ВТБ сообщил, что снижение ключевой ставки будет постепенным и может продолжиться до середины следующего года
Глава ВТБ Андрей Костин ожидает постепенного снижения ключевой ставки Банка России. Об этом он заявил в кулуарах съезда РСПП в Национальном центре «Россия», сообщает ТАСС.
По словам Костина, ставка будет снижаться плавно и к концу 2026 года может составить около 12%. Банкир отметил, что тенденция к снижению может сохраниться до середины 2027 года.
Напомним, что ранее ЦБ снизил ключевую ставку до 15%.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».