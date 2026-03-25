Путин назначил нового заместителя генпрокурора России
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначениях на должности в органах прокуратуры. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, Виктор Мельник назначен заместителем генерального прокурора Российской Федерации. При этом он освобожден от ранее занимаемой должности.
Также указом президента на пятилетний срок назначены несколько региональных прокуроров. Андрей Гуришев стал прокурором Санкт-Петербурга, Петр Забурко — прокурором Ленинградской области, а Денис Назаренко — прокурором Тверской области.
Документ вступает в силу со дня его подписания.
