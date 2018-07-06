ОАЭ устремились к звездам: Россия пообещала помочь арабам покорить космос

Глобальные планы строили в Казани на заседании межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству

В Казанской ратуше при участии президента Рустама Минниханова прошло заседание межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. В столицу РТ по такому случаю приехали главы российского Минпромторга Денис Мантуров и эмиратского МИДа Абдалла бен Заед Аль Нахайян. Итогом встречи стало подписание нескольких соглашений, например, об отмене виз для граждан обеих стран и о сотрудничестве в области автомобильной промышленности. Подробности — в материале «Реального времени».

Рост турпотока и товарооборота

ОАЭ для нашей страны — важный политический и торговый партнер, отношения между двумя государствами показывают устойчивый рост, подчеркнул министр промышленности и торговли России уже после заседания, во время подхода к СМИ:

— Дополнительные благоприятные условия для развития деловой мобильности — отмена визовых требований. В прошлом году турпоток российских туристов в ОАЭ вырос более чем на 50% и составил 750 тысяч человек. Вклад в экономику Эмиратов составил 2,3 млрд долларов, — отметил Денис Мантуров.

Сегодня по итогам заседания было подписано соглашение между двумя странами об отмене виз для граждан России и ОАЭ. Со своей стороны, наша страна также рассчитывает на увеличение турпотока жителей из Эмиратов.

Сегодня по итогам заседания было подписано соглашение между двумя странами об отмене виз для граждан России и ОАЭ



Торговые отношения тоже показывают рост — в прошлом году двусторонний товарооборот вырос на 31% и составил 6 млрд долларов. При этом на долю сельхозпродукции приходится 20%, на это направление обе стороны также возлагают надежды. 2018 год уже показывает стремительный рост — с января по апрель взаимные торговые отношения между двумя странами уже достигли 634 млн долларов, рост относительно того же периода за прошлый год — 64%. Стороны проявили заинтересованность в развитии энергооборудования, создании систем кибербезопасности. Особенно Мантуров отметил обоюдный интерес к авиационной промышленности, по его мнению, в ОАЭ возможно запустить производство компонентов для российских самолетов.

В нефтегазовой отрасли на рынок ОАЭ Россия активно продвигает профильное оборудование. У арабских партнеров есть заинтересованность и желание развивать нефтяные месторождения в Сибири. В части промышленного сотрудничества наши страны готовы совместно участвовать в освоении российской промышленной зоны в Египте.

— Это будет промышленный кластер с поставками продукции на североафриканский и ближневосточный рынки, — уточнил Мантуров.

В межрегиональном сотрудничестве он отметил Татарстан. После заседания комиссии как раз был подписан меморандум о сотрудничестве между АИР РТ и частным офисом шейха Ахмеда Далмука аль Мактума.

После заседания комиссии как раз был подписан меморандум о сотрудничестве между АИР РТ и частным офисом шейха Ахмеда Далмука аль Мактума

Работа в космической сфере

От ОАЭ наша страна ждет подтверждений по работе, связанной с соглашениями в области научно-технического сотрудничества. Например, Россия готова помогать ОАЭ в освоении космоса.

— Мы говорим не только об отправлении вашего космонавта на нашу космическую станцию. Это и хороший задел для развития авиационно-космического сегмента, — выступил Денис Мантуров.

Уже во время пресс-подхода министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заед Аль Нахайян дал свою оценку такому сотрудничеству.

— Это говорит о состоянии взаимного доверия между двумя странами. Я хочу особо поблагодарить за согласие работать в космической сфере, надеюсь, когда-то будет запущена команда из российских и арабских космонавтов, — прокомментировал министр иностранных дел ОАЭ.

Готовность создать условия

Арабские партнеры будут развивать и автомобильную промышленность, в частности, в направлении производства автомобилей премиум-класса. Соответствующее соглашение было подписано между ПАО «Соллерс», компанией «Аурус» и компанией «Тавазун Холдинг». О более конкретных деталях, со слов Мантурова, можно будет говорить уже ближе к следующему заседанию комиссии.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве и готовы создать все условия», — заверил арабских коллег президент Татарстана

Рустам Минниханов, со своей стороны, призвал расширять количество авиарейсов, усилить сотрудничество в нефтехимии, IT и судостроении: «Мы заинтересованы в сотрудничестве и готовы создать все условия», — заверил арабских коллег президент Татарстана.