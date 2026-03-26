В мае в регионах ПФО, включая Татарстан, прогнозируют превышение значений пожарной опасности

В 17 регионах России уже стартовал пожароопасный сезон

В мае в регионах Приволжского федерального округа, куда входит в том числе Татарстан, прогнозируют превышение среднемноголетних значений пожарной опасности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Росгидромет.

— В апреле, по данным Росгидромета, превышение среднемноголетних значений пожарной опасности прогнозируется сразу в четырех федеральных округах: Южном, Сибирском, Северо-Кавказском и Дальневосточном. В мае их число вырастет до шести — добавятся Северо-Западный и Приволжский, — говорится в материале.

Отмечается, что в 17 регионах России уже стартовал пожароопасный сезон. Речь идет об Адыгее, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Калининградской, Московской, Ростовской и Смоленской областях, а также Еврейской АО, Забайкальском крае, Кабардино-Балкарии, Калмыкии и других.

По словам главы Рослесхоза Ивана Советникова, практически все пожары в лесу весной возникают по вине человека. Основными причинами возгорания может стать оставленный мусор, недостаточно потушенный костер, искрящее неисправное оборудование, резюмировал он.

