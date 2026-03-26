На въезде в Казань через РКБ образовалась пробка в 4 км, причина — ДТП

На въезде в столицу Татарстана по Оренбургскому тракту образовалась пробка протяженностью 4 км. Причина затора — ДТП, которое произошло около РКБ, следует из данных «Яндекс.Карт».

Пробка начинается рядом с развязкой в жилой массив Усады и тянется по Оренбургскому тракту до РКБ. В целом дорожная ситуация в Казани оценивается в 5 баллов.

Помимо затора по Оренбургскому тракту, пробки наблюдаются на ул. Аграрной, Космонавтов в Советском районе, на ул. Мира в Дербышках, а также на Ф. Амирхана в Ново-Савиновском районе.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 21-летний водитель погиб в ДТП, его легковушка сгорела.

Никита Егоров