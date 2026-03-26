В Татарстане выделят 2,6 млрд рублей на ремонт дорог в Челнах
Работы пройдут на трех участках
Из бюджета Татарстана выделят 2,6 млрд рублей на ремонт дорог в Набережных Челнах. Протяженность ремонтируемого участка составит 29,3 км, следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.
Согласно документу, работы пройдут на трех участках. В частности, речь идет о ремонте дорог на проспектах Мира и Мусы Джалиля, а также Набережночелнинского проспекта.
Все работы должны произвести до 22 октября 2026 года. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».
Ранее сообщалось, что в Татарстане на месяц введут временное ограничение движения для тяжеловесного транспорта.
