Комитет Татарстана требует уголовного дела за снос здания

17:35, 26.03.2026

Исторический объект общей площадью 1020,7 кв. м утрачен, несмотря на уведомление нового владельца о госохране

Фото: скриншот из видео ««О сохранении объектов культурного наследия в Республике Татарстан»» с канала «Пресс-служба Раиса Республики Татарстан»

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия требует возбудить уголовное дело по факту сноса исторического здания на улице Токарной, 5, а также заставить собственников привести в порядок дома на улицах Волкова, 54 и Хади Атласи, 2. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Здание на Токарной, 5 является исторически ценным градоформирующим объектом. Имущественный комплекс общей площадью 1020,7 кв. м с земельным участком вошел в прогнозный план приватизации муниципальной собственности Казани на 2023—2025 годы. В аукционной документации, проекте договора купли-продажи и заключенном договоре было указано, что объект находится под государственной охраной. Новый собственник был уведомлен об охранном статусе, но это не предотвратило утрату здания.

Дома на Волкова, 54 и Хади Атласи, 2 пострадали от пожаров. Комитет направил заявления в МВД, однако уголовные дела не были возбуждены. Сейчас главная задача — обязать собственников привести объекты в безопасное состояние, так как они представляют угрозу для жизни и здоровья граждан.

Председатель комитета Иван Гущин подчеркнул, что каждый объект уникален и при угрозе его утраты будут применяться все законные меры: «Там, где возможна уголовная ответственность, — добиваемся ее. Там, где нужно заставить собственника работать, — будем добиваться этого всеми законными способами».

Ариана Ранцева

