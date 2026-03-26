Трамп продлил на год санкции США против России

Речь идет о действии указа №14024 от 15 апреля 2021 года, связанного с обвинениями во вмешательстве в выборы

Президент США Дональд Трамп продлил на один год действие санкций против России, введенных из-за предполагаемого вмешательства в американские выборы. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном на сайте Федерального реестра США. Официальная публикация документа ожидается 27 марта, пишет РБК.

Речь идет о продлении действия указа №14024 от 15 апреля 2021 года. Ограничительные меры были введены предыдущей администрацией США при президенте Джо Байдене и затем неоднократно продлевались.

Первоначально санкции распространялись на российских физических и юридических лиц, которых американские власти подозревали в причастности к вмешательству в выборы в США, а также к финансовым операциям по обходу санкций. Россия отвергала подобные обвинения, называя утверждения о попытках повлиять на выборы беспочвенными.

Ариана Ранцева