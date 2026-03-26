Один из скверов в Казани назвали в честь ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

12:48, 26.03.2026

Документ вступил в силу с 26 марта

Фото: Динар Фатыхов

Сквер в Ново-Савиновском районе Казани официально получил название «Сквер героев-чернобыльцев — Чернобыль геройлары скверы». Согласно постановлению, опубликованному на сайте мэрии столицы Татарстана, документ вступил в силу с 26 марта.

Напомним, что упомянутое место отдыха находится на пересечении пр. Ямашева и ул. Ф. Амирхана. Контроль за исполнением возложили на первого замруководителя исполкома города Азата Нигматзянова.

Никита Егоров

