Один из скверов в Казани назвали в честь ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
Сквер в Ново-Савиновском районе Казани официально получил название «Сквер героев-чернобыльцев — Чернобыль геройлары скверы». Согласно постановлению, опубликованному на сайте мэрии столицы Татарстана, документ вступил в силу с 26 марта.
Напомним, что упомянутое место отдыха находится на пересечении пр. Ямашева и ул. Ф. Амирхана. Контроль за исполнением возложили на первого замруководителя исполкома города Азата Нигматзянова.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».